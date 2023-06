Finanziert durch eine Spende vom Lionsclub Bad Frankenhausen konnte der Jahrgang 1944 der "Frankenhäuser Zeitung" im Regionalmuseum repariert und neu gebunden werden. Museumsmitarbeiterin Antje Kuchenbecker bedankte sich am Dienstag bei Dr. Juliane Otto und Harald Brandt vom Lionsclub sowie Petra Wäldchen (von links) vom Heimat- und Museumsverein für die Unterstützung.

Stöbern in alten Zeitungen

Bad Frankenhausen. Zeitungen im Regionalmuseum Bad Frankenhausen meist genutztes Medium. Lionsclub spendierte Neueinbindung eines verschlissenen Bandes

Sie enthalten die neuesten Nachrichten, Berichte über besondere Vorkommnisse, Bekanntmachungen, Verordnungen, Mitteilungen über politische, Geschäfts- und Familienereignisse aller Art, Gerichtsberichte, Todesanzeigen, Stellengesuche, den täglichen Wetterbericht – Zeitungen sind ein Abbild der Gesellschaft. Und im Regionalmuseum Bad Frankenhausen zudem das meist genutzte Medium.

„Der Zeitungsbestand ist mit unserer größter Schatz“, sagt Museumsmitarbeiterin Antje Kuchenbecker. Wie groß der eingelagerte Bestand ist, kann sie auf Anhieb nicht genau sagen. Aber seit der ersten Ausgabe des Exemplars „Wöchentliches Frankenhäusisches Intelligenzblatt“ im Jahr 1765 beherbergt die Einrichtung alle bis zum heutigen Tag erschienenen Zeitungsausgaben der Region, vom „Intelligenzblatt“ über die „Frankenhäuser Zeitung“ und die „Freiheit“ bzw. „Mitteldeutsche Zeitung“ bis hin zur Thüringer Allgemeine. Trotzdem die täglich erscheinenden Verlagsprodukte inzwischen zunehmend in digitaler Form erscheinen, hält bis heute die Printausgabe Einzug ins Frankenhäuser Museumsarchiv. „Ich denke, damit haben wir das umfangreichste Zeitungsarchiv in Thüringen“, so Kuchenbecker.

Hoher Verschleiß durch starke Nachfrage

Neben dem Regionalmuseum selbst, das für seine Ausstellungen gern die alten Druckwerke nutzt, interessieren sich auch Heimatforscher, Chronisten, Historiker und Ahnenforscher für die alten Zeitungen. Gegen eine Gebühr dürfen sie darin blättern. Aber auch Seminarfachgruppen des Kyffhäuser-Gymnasiums kommen gern, um zu speziellen Themen in die regionale Geschichte abzutauchen. „Sehr viele nutzen diese Quellen“, erzählt Antje Kuchenbecker. „Für unsere Ausstellung zum Gedenkjahr 500 Jahre Bauernschlacht 2025 haben wir zuletzt alle 5-er Jahrgänge der zurückliegenden Jahrzehnte durchforstet.“

Dass der Zustand der historischen Informationsquellen unter der starken Nachfrage auf der Strecke bleibt, liegt auf der Hand. Zumal auch die Papierqualität der Druckwerke nicht die beste ist. Von den zumeist jahrgangsweise gebundenen Exemplaren sind inzwischen viele Einbände verschlissen und der Rücken löst sich. Am Dienstag konnte das Museum den frisch gebundenen Jahrgang 1944 der „Frankenhäuser Zeitung“ präsentieren: Neuer Umschlag und Seite für Seite repariert durch die Buchbinderei Koch in Sondershausen. Möglich machte dies eine 300-Euro-Spende des Lionsclubs Bad Frankenhausen aus dem Jahr 2020.

„Wir hatten diesen Zeitungsband willkürlich herausgegriffen, es sind die letzten Exemplare, 1945 wurde die ‘Frankenhäuser Zeitung’ dann eingestellt“, berichtete Antje Kuchenbecker im Beisein der Vorsitzenden des Heimat- und Museumsvereins, Petra Wäldchen, den Lionsclub-Vertretern Dr. Juliane Otto und Harald Brandt, die sich über das Resultat sehr erfreut zeigten. Eine Zuwendung zum Neueinbinden einer historischen Zeitung sei keine, die Spende, „irgendwo verpufft, sondern eine nachhaltige Investition“, betonte Antje Kuchenbecker und bedankte sich herzlich beim Lionsclub und beim Verein für die Unterstützung.