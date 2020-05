Zum Abschluss der grundhaften Sanierung vom Planschbecken im städtischen Freibad in Greußen erhält dieses noch eine neue Beschichtung. Hier Philipp Roth (links) und Norman-Michael Neumann von der Firma GFK/tec GmbH aus Worbis beim Auftragen des blauen Lacks zur Versiegelung.

Strahlendes Blau für Planschbecken im Freibad Greußen

Vom Planschbecken im städtischen Freibad in Greußen ist derzeit nichts zu sehen, denn es wurde komplett mit einem Bauzelt überdacht. Grund dafür ist, die umfassende Sanierung, die vom Förderverein des Freibades schon seit einigen Jahren angedacht war, vor Wettereinflüssen geschützt durchführen zu können.

Nachdem eine einheimische Firma die Estrich- und Putzarbeiten zum Abschluss gebracht hatte, sind in dieser Woche Mitarbeiter der GFK/tec GmbH aus Worbis mit der Beschichtung des Beckens beschäftigt. Mittels nahtlosem Sprühverfahren wurde zunächst eine Polyurea-Beschichtung aufgetragen. Dank einer vorherigen Grundierung des Beckens sei ein fester Verbund gewährleistet, erklärte Ronny Braun von dem Worbiser Unternehmen. Das auftragen der Endversiegelung – das für Schwimmbecken typische Blau – erfolgte schließlich mittels Rollen. Die komplette Sanierung des Kinderbeckens kostet rund 17.000 Euro, für die neue Beschichtung der großen Rutsche fallen nochmals rund 6000 Euro an.

Die Finanzierung übernimmt der Förderverein des Freibads, der die nötigen Mittel dafür seit langer Zeit gesammelt und angespart hat. Da die Eröffnung der Freibadsaison in diesem Jahr aufgrund der Corona-Krise nicht traditionell am 15. Mai stattfinden kann, nutzt das Team um Objektleiterin Beatrix Specht die Zeit, um noch größere Reparatur- und Wartungsarbeiten durchzuführen. So seien bereits im großen Schwimmbecken großflächig schadhafte Stellen mit Estrich und Beckenfarbe ausgebessert worden.

„Und wir haben außerdem mehr als 20 Tonnen Erde bewegt“, erzählt Beatrix Specht. Damit seien Liegeflächen begradigt worden. Genutzt wird die Zeit aber auch, um allgemeine Vorbereitungen zu treffen, die in jedem Jahr anstehen. So werden Umkleidekabinen und Sanitärtrakte einer grundhaften Reinigung unterzogen. Gleiches gilt für alle Dachflächen, inklusive der Dach- und Ablaufrinnen.