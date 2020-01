Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Straße in Keula wird saniert

Den Haushalt für 2020 haben die Mitglieder des Gemeinderats von Helbedündorf beschlossen. Nach der Beurteilung durch die Kommunalaufsicht und der Veröffentlichung wird die Gemeinde schon zu Beginn des neuen Jahres handlungsfähig sein. Die Gemeinde gehört seit Jahren zu den wenigen im Landkreis, der es gelingt rechtzeitig ihren Haushalt ausgeglichen zu beschließen. Der Etat der Gemeinde werde im Jahr 2020 ein Volumen von rund drei Millionen Euro aufweisen, erklärte Bürgermeister Jörg Steinmetz (CDU) im Gespräch mit Thüringer Allgemeine. Als eines der größten Investitionsprojekte will die Gemeinde im neuen Jahr die Bahnhofstraße in Keula grundhaft sanieren.

Um diese Maßnahme bemühe man sich bereits seit einigen Jahren. Da es sich aber um eine Gemeinschaftsaufgabe der Gemeinde mit den beiden Trink- und Abwasserzweckverbänden der Region handelt, sei das nicht so einfach, so der Bürgermeister. Zuständig sind neben dem Trink- und Abwasserzweckverband Helbe-Wipper auch der Wasserleitungsverband Ost-Obereichsfeld. Geplant sind die Verlegung eines neuen Abwasserkanals, die Erneuerung der Wasserleitungen und am Ende solle eine neue Straßendecke aufgebracht werden, so Jörg Steinmetz. Rund 170.000 Euro sollen investiert werden.