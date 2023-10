Straße in Wiehe wird bald saniert

Roßleben-Wiehe. Die Straßenoberfläche des Feldscheunenplans wird aufgearbeitet. Autofahrer müssen sich ab November auf Behinderungen einstellen.

Roßleben-Wiehe lässt den Feldscheunenplan in Wiehe sanieren. Die Arbeiten an der Fahrbahnoberfläche sollen laut Verwaltung ab 1. November beginnen und zum 24. November abgeschlossen sein. Während der Arbeiten wird die Straße gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Anwohner können in dieser Zeit nur eingeschränkt auf ihr Grundstück fahren. Weitere Informationen gibt es bei einer Anwohnerversammlung am 24. Oktober um 18 Uhr im Stadtpark Wiehe.