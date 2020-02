Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Straße zwischen Badra und Kelbra wird gesperrt

Für 14 Tage muss die Landesstraße 1040 zwischen Badra und Kelbra wegen Baumfällarbeiten voll gesperrt werden. Das kündigte die Verkehrsbehörde an. Rund 70 kaputte Bäumen müssen gefällt werden, hieß es. Der genaue Zeitpunkt steht aufgrund der notwendigen Absprachen und Umleitungen noch nicht genau fest. Die Arbeiten sollen aber so schnell wie möglich erfolgen, erklärte das Landratsamt. Die Vollsperrung sei wegen der Hanglage neben der Straße und dem Einsatz einer Hebebühne notwendig. Der Verkehr werde in diesem Zeitraum ab Kelbra über die Bundesstraße 85 nach Bad Frankenhausen und weiter nach Sondershausen/Badra in beiden Richtungen umgeleitet. Der Bus verkehrt nur bis Badra.