Straßen in Sondershausen gesperrt

Auf Einschränkungen müssen sich Autofahrer in Sondershausen ab Montag, 9. März, einstellen. Das teilte die Stadtverwaltung mit. In der Weizenstraße werde eine Baustelle eingerichtet für den Bau einer Wohn- und Pflegeeinrichtung. Dafür müsse die Straße im Bereich des Parkplatzes für den Verkehr gesperrt werden. Auch Teile des öffentlichen Parkplatzes sind von der Sperrung betroffen. Die Straße werde aus Richtung Crucisstraße zu einer Sackgasse. Die Durchfahrt zur Karnstraße sei während der Baumaßnahmen nicht mehr möglich. Die Bauarbeiten sollen bis zum Frühjahr 2021 dauern.

Ebenfalls am 9. März sollen in der Carl-Schroeder-Straße Kabel verlegt werden. Die Straße zum Marktplatz sei nur in diese Richtung befahrbar. Die Bauarbeiten würden eine halbseitige Sperrung der Fahrbahn und des Gehweges auf der Südseite (ehemaliges Konservatorium) erfordern, so die Stadtverwaltung. Ebenfalls gesperrt werde ein Abschnitt des Gehweges auf dieser Straßenseite und einige straßenbegleitende Kurzzeitparkplätze vor dem Gebäude der Stadtverwaltung sowie vor dem ehemaligen Posthof.

Der Fahrzeugverkehr vom Markt solle über die Burgstraße geführt werden. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Freitag, den 3. April 2020 andauern. Es wird um Beachtung gebeten.