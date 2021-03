Straßenausbau in Udersleben vorgesehen

In Udersleben soll die Straße Am Dorfberg neu ausgebaut werden (Symbolbild).

Udersleben. Der Stadtrat Bad Frankenhausen vergibt die Planungsarbeiten an ein Nordhäuser Büro und will an den Ausbaukosten das Land Thüringen beteiligen.

Die Stadt Bad Frankenhausen will die Straße Am Dorfberg im Ortsteil Udersleben grundhaft ausbauen. Auf seiner jüngsten Sitzung beschloss der Stadtrat die Vergabe der Planungsarbeiten. Die Maßnahme soll gemeinschaftlich mit dem Kyffhäuser Abwasser- und Trinkwasserverband Artern (KAT) erfolgen. Für die Ausführung der Planungsarbeiten waren in einer beschränkten Ausschreibung drei Angebote eingereicht worden, wobei das wirtschaftlichste Angebot vom Ingenieurbüro Meinecke GmbH aus Nordhausen kam. Gemäß Thüringer Verordnung über die Gewährung von Ausgleichsmaßnahmen (früher Straßenausbaubeiträge) will die Stadt vom Freistaat Thüringen anteilig Kosten geltend machen.

Die Gesamtkosten für den Ausbau werden auf 211.000 Euro geschätzt, woran mit 92.000 Euro das Land Thüringen beteiligt werden könnte.