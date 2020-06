Zwischen Kleinfurra und Straußberg soll die Landesstraße repariert und dafür voll gesperrt werden. Deshalb müssten Autofahrer etwa 40 Kilometer Umweg in Kauf nehmen, wenn sie den Affenwald in Straußberg besuchen wollen.

Straßenbau kappt kurzen Weg zum Affenwald in Straußberg

Für Reparaturarbeiten wird die Landesstraße zwischen Kleinfurra und Straußberg ab Montag voll gesperrt. Die Baustelle beschert Autofahrern, die den Affenwald in Straußberg besuchen wollen, einen Umweg von rund 40 Kilometern. Den werden viele Ausflügler nicht auf sich nehmen wollen, wie Silvio Dietzel, der Betreiber der touristischen Einrichtung fürchtet. Die Umleitung ist über Sondershausen, Schernberg und Immenrode ausgeschildert. Geplant ist nach Auskunft von Andreas Bode, dem Regionalleiter für Nordthüringen im Thüringer Landesamtes für Bau und Verkehr, Schäden an der Bitumenschicht in Form von Absenkungen und Verdrückungen zu beheben. Seit Donnerstag werden bereits Hinweisschilder und Absperrungen an der Straße aufgestellt.

Insgesamt soll die Baustelle nur etwa fünf Tage bestehen bleiben. Davon abgesehen aber ärgert es Dietzel vor allem, dass ihm nun beinahe ohne Vorankündigung die Straße vor der Tür dicht gemacht wird. Das zudem zu einem aus seiner Sicht denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Erst seit Kurzem darf er nach langer Corona-Zwangspause wieder zahlende Besucher im Affenwald begrüßen, nun würden erneut Einbußen drohen, weil Ausflügler die Anlage schlecht erreichen. „Die Straße hätte man doch währen der Schließzeit reparieren können“, schimpft er. Reparaturarbeiten seien schlecht planbar, heißt es dazu aus dem Landesamt. Es bedürfe unter anderem eines gewissen Vorlaufs für Abstimmungen mit Verkehrsbehörden, Polizei oder ÖPNV. Entscheidend für Reihenfolge und damit auch Zeitpunkt der Arbeiten sei zudem die Bedeutung des schadhaften Verkehrsweges für den überörtlichen Verkehr.

Gebe es nur eine einseitige Sperrung, wäre Tourismusunternehmer Dietzel schon zufrieden. Eine solche lassen aber die Arbeitsschutzregelungen auf der relativ schmalen Fahrbahn nicht zu, teilt die Behörde mit. Für das Vorhaben werden Gesamtkosten in Höhe von rund 20.000 Euro veranschlagt.