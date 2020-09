Straußberg: Feuerkuppe auch unter Corona-Auflagen beliebt

Straußberg. In kleinen Gruppen haben Kinder und Familie in unterschiedlichsten Angebote Spaß. Alle Ferienpark-Mitarbeiter wieder im Einsatz.

Das Schwimmbad musste geschlossen bleiben und an große Feten rund um das Lagerfeuer war in diesem Sommer auf der Feuerkuppe nicht zu denken. Trotzdem erlebten fast 12.000 Kinder erlebnisreiche Freizeiten im Ferienpark. Ursprünglich hatte Geschäftsführerin mit weit mehr als 18.000 Teilnehmern, also mindestens so vielen wie im Vorjahr, gerechnet. So viele Besucher wären allerdings in diesem Sommer im Ferienpark gar nicht unterzubringen gewesen.