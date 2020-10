Straußberg: Kreativer Nachwuchs und Ferien für Familien

Viele schöne Erlebnisse teilen Kinder und Eltern von 15 Familien aus dem Kyffhäuserkreis bei gemeinsamen Wohlfühltagen auf der Feuerkuppe. Vor allem Alleinerziehende, sehr junge Eltern und Pflegeeltern hatten dabei von Mittwoch bis Sonntag Gelegenheit, viel freie Zeit außerhalb des gewohnten Alltagstrotts im Ferienpark miteinander zur verbringen. Ermöglicht wurden ihnen das mit Unterstützung durch den Kyffhäuserkreis. Aus Mitteln des Landesprogramms für solidarisches Zusammenleben der Generationen trug die Kreisverwaltung Kosten für Unterkunft, Verpflegung und die besonderen Angebote. „Ohne diese Unterstützung wäre es vielen der Familien gar nicht möglich gewesen, sich so ein gemeinsames Erlebnis zu gönnen“, sagt Jessica Rohde, Jugendbildungsreferentin im Ferienpark.

Lehrreich seien die Wohlfühltage außerdem für viele Kinder, aber auch etliche der Eltern gewesen. So lernten sie beispielsweise miteinander, sich noch gesünder zu ernähren. So hätten auch viele Erwachsene gestaunt, welche schmackhaften Smoothie-Drinks sich aus allen möglichen Obst- und Gemüsesorten zaubern lassen, erzählt Jessica Rohde. Spaß habe es den Familien dann erst recht bereitet, die gesunden Vitaminbomben unter Anleitung eines Fachmannes selbst herzustellen.

Viel gemeinsame Bewegung stand für die Teilnehmer der Wohlfühltage außerdem auf dem Programm. Dazu konnten Eltern und Kinder viele der Angebote, die allen Ferienpark-Gästen zur Verfügung stehen, um sich mit Spaß fit zu halten, nutzen. Darüber hinaus enthielt das Ferienpaket für die Familien auch Kurse, bei denen Trainer Jung und Alt ordentlich ins Schwitzen brachten oder zeigten, wie es sich mit gezielten Yoga-Übungen besser vom Alltagsstress entspannen lässt. „Für jede Familie war ein individuelles Wochenprogramm mit alle verfügbaren Angeboten zusammengestellt worden“, erklärt Jessica Rohde. Dabei sei auch darauf geachtet worden, dass sich Personen aus unterschiedlichen Familien wegen des Corona-Abstandsgebotes möglichst wenig auf engem Raum begegneten.

In einer kleinen Gruppe von sechs Kindern mit ihren zwei Betreuern waren auch die Teilnehmer einer Ferienfreizeit eine Woche auf dem Ferienpark-Gelände unterwegs. Bei der Veranstaltung fanden die 10 bis 18-Jährigen Gelegenheit, ihr Selbstbewusstsein beim kreativen Gestalten zu stärken und dabei noch eine Menge Spaß zu haben. Stolz konnten die Kinder und Jugendlichen am Ende darauf sein, dass sie zu einem Kunstwerk beigetragen haben, das jetzt die Wand eines Gebäudes ziert, an dem bald das Portal zum Rätselspiel Escape Mountain errichtet werden soll. Gemeinsam mit Graffiti-Künstler Max Kosta aus Erfurt sprühten sie eine Fantasie-Waldlandschaft mit Barbarossa und einem Baumhaus an die Mauer.