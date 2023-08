Streifzug durch die deutsche Sprache in Sondershausen

Sondershausen. Die Sondershäuser Ortsvereinigung der Goethegesellschaft lädt zu ihrem nächsten Vortrag ein.

Einen unterhaltsamen Streifzug durch die Geschichte der deutschen Sprache wird es bei der nächsten Veranstaltung der Sondershäuser Ortsvereinigung der Goethe-Gesellschaft geben. Am Freitag, 25. August, wird Bertold Heizmann von der Goethe-Gesellschaft aus Essen, promovierter Literaturwissenschaftler und Autor, einen Vortrag mit dem Titel halten: Seit wann sprechen wir „Deutsch“? Und was heißt überhaupt „Deutsch“? Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr im Studio Otto, Hauptstraße 38.

Deutsch ist im internationalen Vergleich eine junge Sprache. Die ersten schriftlichen Zeugnisse stammen aus dem 8. Jahrhundert nach Christus. Was war davor? Und wie hat sich das „Deutsche“ herausgebildet? Was heißt das, wenn wir Deutsch als „germanische“ Sprache bezeichnen?

Viele haben noch das „Hildebrandslied“ in der Schule kennengelernt: „Ik gihorta dat seggen...“ Aber können Sie sagen, welcher Sprachstufe es angehört? Was ist der Unterschied zwischen Alt-, Mittel- und Neuhochdeutsch? Und was sprechen wir heute? Was heißt überhaupt „hochdeutsch“? Was ist Dialekt? Diesen Fragen geht Heizmann in seinem Vortrag nach. Dabei werden auch zahlreiche populäre Irrtümer angesprochen.