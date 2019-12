Eine Gedenktafel auf dem Gottesacker erinnert an den Sondershäuser Dichter Johann Karl Wezel.

Sondershausen. Am Freitag beschäftigt sich die Goethe-Gesellschaft Sondershausen mit dem Dichter Johann Karl Wezel.

Streifzug durch Wezels Werke

Eine Lesung von Wezel-Texten gibt es am Freitag, 6. Dezember, um 19.30 Uhr, im Vereinsraum des ehemaligen Konservatoriums (Carl-Schroeder-Saal) in Sondershausen. Die Ortsvereinigung der Goethe-Gesellschaft Sondershausen lädt dazu ein. „Welche Seite der Welt soll man jungen Leuten zeigen …“ lautet der Titel des Wezel-Abends. Der wilde, ungebärdige Zeitgenosse von Wieland, Goethe und Schiller war schon zu Lebzeiten berühmt und etwas später, ebenfalls zu Lebzeiten, bereits wieder vergessen. Aber er blieb es nicht. Als sehr produktiver Schriftsteller, Verleger, Pädagoge, Forscher, Sonderling und noch manches mehr wurde und wird er alle paar Jahrzehnte wiederentdeckt. Brigitte Ballhause unternimmt einen literarischen Streifzug mit interessanten Wortgefechten und Sprachbildern aus einigen von Wezels Werken. Dabei geht es vor allem um sein Denken und Fühlen in seiner Zeit und um den aktuellen Bezug zu heute. Die kleine Lektüreauswahl soll uns den Sondershäuser Johann Karl Wezel wieder vertrauter machen und ihn nicht vergessen lassen, gerade im Jahr seines 200. Todestages. Umrahmt wird die Lesung mit Flötenmusik, dargeboten von Sibylle Ortloff.