Streit um Parkplatz in Sondershausen eskaliert

Sondershausen. In Sondershausen eskalierte ein Streit um einen Parkplatz. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung.

In Sondershausen eskalierte am Montagnachmittag ein Streit um einen Parkplatz. Eine 59-jährige Frau ermahnte in der Max-Reger-Straße eine Autofahrerin, die ihr Fahrzeug widerrechtlich auf einem Mietparkplatz abgestellt hatte.

Wie die Polizei mitteilte, soll sie hierbei die Autofahrerin derart bedrängt haben, dass sich die 30-Jährige mit einem Tritt und Anspucken zur Wehr gesetzt hat. Die Polizei ermittelt nun gegen die Autofahrerin wegen Körperverletzung und muss klären, was genau passiert war.

