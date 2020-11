Strengere Zugangsregeln am Amtsgericht

Bevor der Zutritt zum Sondershäuser Amtsgericht erlaubt wird, heißt es Fieber messen. Mit einem kontaktlosen Messgerät ermittelt der Sicherheitsdienst die Körpertemperatur. Sie darf nicht höher als 37,5 Grad sein. Angesichts von Corona gelten für das Justizgebäude strenge Zugangsregeln. Auch Selbstauskunft, Handdesinfektion und Maskenpflicht gehören dazu. Das Gericht will den Normalbetrieb aufrechterhalten, so gut es unter Pandemiebedingungen eben geht.

„Wir stecken in einem Dilemma“, beschreibt Richter Gerald Fierenz, stellvertretender Direktor des Amtsgerichts, die Situation. „Zum einen wollen und müssen wir als öffentliche Institution unsere Aufgaben wahrnehmen, zum anderen tragen wir die Verantwortung für unsere Besucher und Mitarbeiter.“ Es gebe eine Reihe von Dingen, die relativ schnell gerichtlich geprüft und entschieden werden müssen, sei es im Sorgerecht, in Betreuungsfragen oder im Nachlassbereich. „Wir wollen im Dienste der Rechtspflege für die Menschen da sein, ohne Gefährdungspunkte zu setzen“, betont er.

Eine besondere Situation ergibt sich laut Fierenz daraus, dass nicht alle Besucher freiwillig ins Gebäude kommen, etwa bei Strafsachen. „Sind Angeklagte und Zeugen zum Erscheinen verpflichtet, ist die Verantwortung noch einmal eine andere“, meint er.

Im Gegensatz zum Frühjahr ist man jetzt mit Hilfsmitteln gut ausgestattet. Schutzmasken gibt es in ausreichendem Maße. Die beiden Verhandlungssäle sind mit Trennscheiben aus Plexiglas ausgestattet. Auf jedem Tisch stehen Desinfektionsmittel.

Der neuralgische Punkt hinsichtlich des Besucherverkehrs ist der Flur. Bislang kam es an Verhandlungstagen durchaus vor, dass sich die Leute vor den Türen der beiden Säle drängten. Dem wirkt man nun durch zwei Wartebereiche entgegen. „Wer in den großen Verhandlungssaal geladen ist, wartet im oberen Flur. Wer in den kleinen Saal muss, bleibt solange im unteren Flur, bis er durch den Wachtmeister heraufgebeten wird“, erklärt Fierenz.

Zudem wurde die Publikums-Zahl in den Verhandlungen stark reduziert. Derzeit dürfen maximal sieben Besucher in den großen und zwei Besucher in den kleinen Saal. Auch hier offenbart sich das Dilemma: Einerseits sind die Verhandlungen öffentlich, muss interessiertes Publikum Zutritt haben. Andererseits zwingt die Pandemie zu derartigen Einschränkungen.

In den Fluren und Verhandlungsräumen wird regelmäßig gelüftet. Während der Verhandlungen sei das aber mitunter schwierig, kommt Fierenz auf die Bauarbeiten am Gerichtsgebäude zu sprechen.

„Unser Lüftungskonzept wird ausgebremst, wenn von draußen Baulärm hereindringt“, räumt er ein. Durch die Arbeiten an der Außenfassade sind einige Fenster gar nicht zu öffnen. Kann nicht gelüftet werden, arbeiten die Richter in den Verhandlungen mit Unterbrechungen.

„Bei all unseren Bemühungen, den Geschäftsbetrieb aufrecht zu erhalten, sind wir natürlich auch auf die Vernunft und Mithilfe der Mitmenschen angewiesen“, sagt Fierenz. Er appelliert an Rechtssuchende, ihre Anliegen wenn möglich schriftlich oder telefonisch einzureichen. Um Schreiben abzugeben, stehe auch der Nachtbriefkasten zur Verfügung.