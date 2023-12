Stressfrei zur Bescherung

Kerstin Fischer über den besinnlichen Einstieg ins Fest

Soll man Heiligabend an einem Sonntag nun gut finden, oder nicht? Aus Arbeitnehmersicht verliert man immerhin einen (halben) freien Tag.

Wer, wie mein Bruder, für gewöhnlich erst am 24. loszieht, um Geschenke zu besorgen, der sollte die Lage des Weihnachtsfestes im Kalender besser auf dem Schirm gehabt haben. Oder er muss improvisieren. Wie auch jene, die bis zum frühen Nachmittag immer gern noch die vergessenen Kleinigkeiten besorgen.

Aber der Gewinn ist eigentlich ungleich größer: Kein Einkaufsstress am 24. Dafür Zeit für den Baum, für’s Putzen oder für’s Geschenkeeinwickeln, wer das noch vor sich hat. Sowie für den Kartoffelsalat. Das Verkaufspersonal in den Einkaufsmärkten kann endlich einmal aufatmen. Und in der Not schmeckt die Gans halt ohne Beifuß.

Auf jeden Fall wird es ein besinnlicher Einstieg ins Fest. Am Samstag warten mancherorts sogar noch Veranstaltungen auf Besucher, um sie weihnachtlich einzustimmen.

Wie auch immer Sie es drehen und wenden: Genießen Sie die Zeit. Die Lokalredaktion Kyffhäuserkreis wünscht ihren Lesern ein besinnliches und frohes Fest.