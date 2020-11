Streudienste kaufen Sondershäuser Salz für harten Winter

Bis zu 1500 Tonnen Streugut karren Sattelschlepper jetzt pro Tag aus den Salzlagern vom Sondershäuser Bergwerk. Solche Mengen habe das Unternehmen schon lange nicht mehr abgesetzt, freut sich Thomas Kießling, Technischer Geschäftsführer bei der Glückauf Sondershausen Entwicklungs-und Sicherungsgesellschaft (GSES), die das Bergwerk betreibt.

„Autobahnmeistereien und Straßendienste in Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt packen ihre Vorratshallen jetzt bis unters Dach voll um auf den vorhergesagten harten Winter vorbereitet zu sein“, schätzt Kießling ein. „Und die Prognosen scheinen sich zu bewahrheiten, wie die in diesen Tagen auch in unserer Region sinkenden Temperaturen zeigen.“

In einigen Ecken Bayerns werde sogar schon seit einiger Zeit wieder regelmäßig gegen Straßenglätte gestreut, berichtet der Bergwerksleiter weiter. Von dort werde bereits Nachschub an Salz geordert.

Erfreulich sei die große Nachfrage vor allem vor dem Hintergrund, dass die GSES noch in der ersten Jahreshälfte Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken musste. wie Kießling auf Nachfrage erläutert. Wegen der milden Winter in den zurückliegenden Jahren hatte die Gesellschaft nur geringe Mengen Streusalz verkaufen können. Weil die Lager voll waren, musste auch die Förderung unter Tage zeitweise heruntergefahren werden „Wir hatten die Belastung möglichst gleichmäßig auf Beschäftigte in allen Unternehmensbereiche verteilt, deshalb mussten im Laufe der Zeit alle 200 GSES-Mitarbeiter Abstriche hinnehmen.“

Nun werde aber wieder auf vollen Touren Salz im Sondershäuser Bergwerk abgebaut. Und auch die Mitarbeiter, die das Streugut über Tage aus der Lagerhalle auf die Laster verladen, hätten alle Hände voll zu tun, so Kießling.

Um ausreichend Nachschub aus dem Salzflöz im Sondershäuser Untergrund zu fördern, können die Bergleute sogar auf nagelneue Technik zurückgreifen. Seit Jahresmitte seien zwei neue Riesenfahrzeuge in den Stollen unter Tage im Einsatz, wie von Kießling zu erfahren war. Die Maschinen würden nicht nur helfen, mehr Salz zu fördern, sie produzieren dabei auch noch weniger schädliche Abgase als ihre Vorgänger. Nach und nach werde die gesamte Flotte im Bergwerk auf die emissionsarme Antriebstechnik umgestellt, erklärt der Grubenchef. Seit einigen Monaten ist unter Tage auch ein kleineres Fahrzeug mit Elektromotor unterwegs und bewähre sich in der Praxis, so Kießling. Für die große Technik gebe es entsprechende Elektroantriebe aber noch nicht.

Eigentlich sollte bereits jetzt eine weitere der abgasarmen modernen Maschinen unter Tage im Einsatz sein, um die Decken in den Abbauschächte zu bearbeiten. Allerdings habe sich die Lieferung des Geräts wegen der Einschränkungen durch die weltweite Corona-Pandemie um neun Monate verzögert, bedauert Kießling.

Immerhin seien jetzt die Aussichten gut, dass die Maschine noch im November geliefert und dann auch unverzüglich in Betrieb genommen werde. Auf diese Weise könnte sie noch dazu beitragen, eine wegen eines harten Winters weiter steigende Nachfrage nach Streusalz zu befriedigen, wie der Technik-Chef bei der GSES hofft.