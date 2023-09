Studie beziffert Sanierungsstau am Kindergarten Großenehrich

Ob das Schild vom Kindergarten Sonnenschein in Großenehrich noch lange am selben Gebäude hängen kann, soll jetzt eine Studie zum Sanierungsaufwand klären.

Großenehrich. Großenehrichs Kindergarten muss vielleicht in ein anderes Gebäude umziehen.

Über einen Umzug des Kindergarten im Ortsteil Großenehrich wird in der Landgemeinde Stadt Greußen nachgedacht. Wie von Bürgermeister Torsten Abicht (parteilos) zu erfahren war, soll jetzt geprüft werden, welchen Aufwand es mit sich bringt, das bisher als Kindertagesstätte genutzte Gebäude grundlegend zu sanieren. Damit sei ein Planungsbüro beauftragt worden.

Wenn das Ergebnis der Studie über den Zustand des alten Bauwerks vorliegen, soll dann über den künftigen Standort des Kindergartens neu entschieden werden. Dabei müsse, so Abicht weiter, auch in Betracht gezogen werden, dass ein Versicherungsunternehmen, dass bis vor kurzem Räume im Kindergartengebäude angemietet hatte, inzwischen ausgezogen ist. Weil damit Mieteinnahmen weggefallen sind, werde es zunehmend fraglich, ob es wirtschaftlich für die Landgemeinde vertretbar ist, das Gebäude sanieren zu lassen, obwohl es für den Zweck der Kinderbetreuung in Großenehrich eigentlich zu groß ist.



„Dass es in Großenehrich weiterhin einen Kindergarten geben soll, steht bei allen Überlegungen um die sanierungsbedürftige Immobilie außer Frage“, stellt der Bürgermeister klar. Klar sei aber eben auch, dass Geld investiert werden muss, um die Kinderbetreuung in einem dafür angemessenen Gebäude anbieten zu können. Der Sanierungsstau am derzeitigen Standort sei immens. Deshalb könnte es nun sinnvoller sein, eine andere Immobilie in Großenehrich zu suchen, die als Kindergartengebäude mit entsprechender Freifläche ausreiche und diese dann zu angemessenen Kosten nach modernen Standards umbauen zu lassen, erklärt Abicht.

Für eine neue Verwendung des Gebäudes nach einem Auszug des Kindergarten können aus Sicht des Bürgermeisters erst Ideen entwickelt werden, wenn der Sanierungsaufwand zu beziffern sei.