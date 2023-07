Suche in Sondershausen: Ungewöhnliche Briefsendung

Sondershausen. Sondershäuserin sucht ihren Schlüssel. Die Post ermittelt bislang vergeblich.

Der Schreck ist Vera Hädicke noch immer anzumerken. Vor beinahe zwei Monaten hat die 87-Jährige ihren Schlüssel verloren. Sobald sie vom 31. Mai erzählt, ist alles wieder gegenwärtig. Der Spaziergang von ihrer Wohnung im Seniorenwohnpark bis zum Parkplatz am Sportzentrum Göldner. Dort ruht sie sich aus, setzt sich auf den Rollator. In dessen Korb lege sie immer ihren Schlüssel. Zurück am Haus stellt sie an diesem Tag fest, dass er fehlt. In der Hausverwaltung liegt für den Notfall ein zweiter. In ihr Apartment gelangt sie also. Und weil sie ihn dort auch schon einmal vergessen hatte, vermutet sie auch erst einmal nicht, dass er verloren gegangen sei.

Auf das Konzert, das sie mit ihrer Tochter an diesem Tag noch besucht, kann sie sich dennoch nicht konzentrieren. André Rieu singt in der Erfurter Messehalle, aber die Sondershäuser Seniorin kann nur an ihren Schlüssel denken. Dass er aus dem Korb des Rollators gefallen ist, das kann sie sich auch heute nicht erklären. Auch die anschließende Reise mit ihrer Tochter bereitet keine Ablenkung. Unterdessen aber gibt es einen Hinweis zum Schlüssel. Im Gespräch einer Bekannten mit einem der Nachbarn im Viertel stellt sich heraus, dass jener an diesem Tag einen Schlüssel gefunden und ihn in den Briefkasten der Post geworfen hat. „Warum auch immer“, wundert sich Vera Hädicke. Der Briefkasten befindet sich in der Cannabichstraße vor den Seniorenzentrum.

In Marburg archiviert die Post Fundsachen und sucht Besitzer

Sie wendet sich an den Kundenservice der Post, löst einen Suchauftrag aus. Bislang vergeblich. Am 26. Juni erklärt die Post, dass man die Suche umgehend einleite. Dies könne jedoch bis zu 32 Werktage dauern. Am 17. Juli dann die Nachricht, dass die Suche bislang erfolglos war. Alles richtig gemacht, heißt es bei der Pressestelle der Deutschen Post. Aber auch, dass Geduld notwendig sei. 49 Millionen Briefsendungen erhalte die Deutsche Post jeden Tag, erklärt der für Thüringen zuständige Sprecher Thomas Kutsch. Landet in einem Postkasten ein Fundgegenstand, dann werde dies dokumentiert und der Fund archiviert und zwar beim Servicecenter für Briefermittlung in Marburg. Rund 100 Mitarbeiter seien damit befasst, den Empfänger von unadressierten, aber frankierten Briefsendungen zu ermitteln. In Marburg landen aber auch versehentlich eingeworfene Bankkarten, von Dieben entsorgte Portemonnaies oder eben Schlüssel.

Ist der im Nachforschungsauftrag gut beschrieben, dann finden die Mitarbeiter diesen wieder. Aber das dauere manchmal auch seine Zeit, macht Kutsch noch ein wenig Hoffnung.