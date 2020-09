Suche nach jüdischer Kultur in Sondershausen

Ein kleiner Junge trägt auf dem Archiv-Bild in Erfurt ein Kippa. Welche Spuren jüdischen Lebens gibt es in Sondershausen?

Welche Bedeutung haben die Begriffe: Aschkenas, Knechte der kaiserlichen Kammer oder Tewila/Twila? Was ist das Besondere an der mittelalterlichen Mikwe in Sondershausen? Welche jüdischen Rituale waren damit verbunden? Wie lebten Juden im Mittelalter in der Stadt? Wo stand die Synagoge?

Diese und viele weitere Fragen werden Gästen der thematischen Stadtführung am 6. September (Sonntag), um 13.30 Uhr beantwortet. Auch in welcher Verbindung der Erinnerungsort Topf und Söhne in Erfurt mit Sondershausen steht und welche Schicksale sich hinter Stolpersteinen verbergen, erfahren die Teilnehmer beim Stadtrundgang. Wer neugierig geworden ist, sollte Gästeführer Dirk Molis bei seiner Spurensuche über mehrere Jahrhunderte begleiten. Treffpunkt ist die Touristinformation Alte Wache am Markt. Der Unkostenbeitrag beträgt 4,50 Euro.