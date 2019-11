Noch verkündet niemand laut die Botschaft, ist in der neuen Tourismusstrategie nur vorsichtig von einem „perspektivischen Ziel“ die Rede: Südharz und Kyffhäuser sollen zu einer Qualitäts-Wanderregion entwickelt werden.

Einen solchen Status hat der Deutsche Wanderverband seit 2014 nur vier Landstrichen bundesweit verliehen: Regionen im Sauerland, im Frankenwald, im Schwarzwald und im Spessart.

Die Anforderungen sind hoch: Das Wegenetz ist so dicht, dass jedes wichtige Wanderziel von einem maximal sechs Kilometer entfernten Ausgangspunkt erreicht werden kann. Es gibt bestens ausgeschilderte Touren für jeden: für sportliche Wanderer wie für Familien, ebenso barrierefreie und Gesundheitswanderwege, kulinarische Wanderungen, Geocaching-Touren. Im Internet ist eine interaktive Wanderkarte verfügbar. Eine gute Verkehrsanbindung - auch an den ÖPNV - ist selbstverständlich, Gasthäuser am Weg wie auch aktuelle Wege- und Wetterinformationen sind es ebenso. Die Übernachtungsmöglichkeiten sollen „höchsten Ansprüchen“ gerecht werden.

So weit der Weg zur Qualitätswanderregion auch noch sein mag: Im Tourismusverband ist man bereit, sich aufzumachen. Denn Gäste sollen mehrere Tage hier bleiben, die Region nicht nur für einen Tagesausflug ansteuern. Deshalb müsse es noch mehr Qualitätswanderwege außer Südharzer Dampfloksteig, Karstwanderweg und Kyffhäuserweg geben. „Wir haben viele Wanderziele, die noch von keinem Qualitätswanderweg tangiert werden“, meint Matthias Deichstetter, Vorstand im Tourismusverband. Er denkt an das Helbetal oder etwa die Bleicheröder Berge, kann sich auch einen Themenweg zu Sagen & Mythen vorstellen. Jenem Bereich also, der laut Tourismusstrategie der Region zu einem besonderen Profil verhelfen könnte. Der zurzeit aber nur am Kyffhäuser als der „Heimstatt“ von Barbarossa sowie am Harzer Sagenpfad in Ilfeld - mit zwei Kilometern eher ein Spazierweg - aufgegriffen wird.

ÖPNV-Anbindung in der Region sehr schlecht

Bei Qualitätswanderwegen sind nicht nur der Weg gut und die Umgebung reizvoll, vielmehr gibt es entlang der Strecke auch Einkehr- und Übernachtungsmöglichkeiten, besteht eine Anbindung an Bus oder Bahn. Gerade Letzteres allerdings ist ein hehres Ziel: „Mit Ausnahme der Stadt Nordhausen ist die ÖPNV-Anbindung in unserer Region sehr schlecht“, konstatiert Deichstetter. In manchem Ort wie Friedrichsrode fahre nur einmal pro Woche ein Bus. „Übergeordnetes“ Ziel sei deshalb, gute Wanderparkplätze zu schaffen.

Angestrebt wird, dass sich auch Gastgeber vom Deutschen Wanderverband zertifizieren lassen. Auf bestehenden Wegen sollen erlebnisorientierte und umweltpädagogische Touren ausgewiesen werden, ebenso Rundtouren.

In Sachen Radtourismus benennt die Tourismusstrategie den Ausbau von Rad- und E-Bike-Ausleihmöglichkeiten als wichtige Aufgabe, auch sieht man den Bedarf nach vom ADFC zertifizierten Übernachtungsmöglichkeiten.

Für Radfahrer und Wanderer brauche es eine bessere Ausschilderung, betont Deichstetter. Denn wichtig sei eben nicht nur, am Weg zu erfahren, wie man zum Ziel kommt, sondern auch, wo man einkehren oder nächtigen kann, was sich lohnt anzusehen. Eine einheitliche touristische Leitbeschilderung müsse her.

Die in der Tourismusstrategie formulierte Idee einer kostenfreien ÖPNV-Nutzung in Verbindung mit einer Gäste- oder Kurkarte sieht er nicht als das Nonplusultra. Lieber wäre ihm eine Karte, die jeder nutzen kann - auch, um zum ermäßigten Preis in touristische Einrichtungen zu kommen. „Wir stünden auf verlorenem Posten, wenn wir Touristiker nur um die Gäste von außen werben würden“, so Deichstetter. Ebenso wichtig sei es, die hier lebenden Menschen als Multiplikatoren von den touristischen Vorzügen der Region zu überzeugen. „Damit sie mit ihren Gästen eben nicht nach Weimar, Erfurt oder auf den Brocken fahren.“