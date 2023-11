Suppe wird für guten Zweck in Sondershausen verkauft

Silvia Genzel (rechts) hat sich am Donnerstagmittag eine Portion Suppe am Stand von Bianca Fliß (links) und Harriet Hänel von der Düne geholt.

Sondershausen. Sondershäuser Verein Düne verkauft am Donnerstagmittag Suppe für einen guten Zweck auf dem Marktplatz.

Über 200 Portionen Gulaschsuppe haben die Mitglieder des Vereins Düne auf dem Sondershäuser Marktplatz ausgereicht. Bianca Fliß (links) und Harriet Hänel servierten eine Portion unter anderem an Silvia Genzel aus Hachelbich (rechts). Zubereitet vom Sondershäuser Bildungsverein, kommen die Einnahmen vom Verkauf der Mittagsmahlzeit einem guten Zweck zugute. Im Rahmen der aktuell stattfindenden Aktionswoche gegen häusliche Gewalt will die Frauen- und Familienbegegnungsstätte Düne Bücher in einfacher Sprache zum Thema „Gewaltfrei leben“ anschaffen und in den Buchhaltestellen (Bücher-Zellen) für Alt und Jung auslegen und somit für das Thema sensibilisieren, berichtet Bianca Fliß von der Düne.