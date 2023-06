Harras. Das beliebte Sport-Event aus Schwimmen und Laufen startet am Samstag ab 10 Uhr.

Am Samstag (1. Juli) ist wieder Swim & Run im Freibad Harras. 10 Uhr fällt der Startschuss für die Kids (25 Meter Schwimmen plus 500 Meter Laufen, Startgebühr 1 Euro), gefolgt 10.15 Uhr von 5 Kilometer Nordic Walking (4 Euro) und 10.30 Uhr den Einsteigern (80 Meter Schwimmen plus 2 Kilometer Laufen, 5 Euro). 11 Uhr startet der Hauptwettkampf 400 Meter Schwimmen plus 5 Kilometer Laufen (8 Euro). Jeweils zehn Minuten vor dem Start ist Wettkampfeinweisung. Für alle Platzierten 1 bis 6 gibt es Urkunden. Voranmeldung per Mail annahany@o2online.de oder Anmeldung am Wettkampftag mit 1 Euro Spendennachmeldegebühr. Alle Einnahmen gehen an die veranstaltenden Vereine, teilt der Bade- und Freizeitsportverein Oberheldrungen-Harras mit.