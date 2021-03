Synagoge wird im Sondershäuser Schloss nachgebildet

Tora-Rolle unter Glas. So, wie es seinerzeit bei der Ausstellung „Rudolstädter Judaica“ auf der Heidecksburg aussah, könnte es sich auch in Sondershausen zutragen. Das Bild ist ein Archiv-Bild.

Sondershausen. Mit einer Ausstellung über fünf Räume soll ab September die Geschichte jüdischen Lebens in der Kreisstadt dargestellt werden.

Mit einer seiner bislang größten Ausstellungen will das Schlossmuseum Sondershausen in diesem Jahr die Geschichte der jüdischen Gemeinde in der Residenzstadt vom ehemaligen Fürstentum Schwarzburg-Sondershausen beleuchten. Allerdings musste die Veranstaltung jetzt verschoben werden, weil die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie länger anhalten als noch zu Jahresbeginn abzusehen war.