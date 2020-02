Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

TA-Anhänger bringt verlorene Schlüssel zurück

Nach dem Schock über ihren verlorenen Schlüsselbund gab es für Christine Treuse dank Thüringer Allgemeine schnell wieder Erleichterung. Nur wenige Tage nach dem Verlust bekam sie ihre Schlüssel zurück. Für große Freude hatte vorher schon der Anruf eines Mitarbeiters der Mediengruppe Thüringen gesorgt, der ihr sagte, das Vermisste sei gefunden worden.

So schnell zur Besitzerin zurück kam das Schlüsselbund nur, weil der ehrliche Finder die Anweisungen auf einem kleinen Anhänger mit dem TA-Symbol befolgte. Auf der Rückseite des Chips steht der folgende Hinweis: „Gefunden? Einfach unverpackt in einem Postbriefkasten werfen! Danke.“ Auf dem Weg über die Post kamen die Schlüssel auch tatsächlich im Verlagshaus in Erfurt-Bindersleben an und wurden Christine Treuse von dort aus umgehend durch ihren Zeitungszusteller zurückgebracht.

Die glückliche Sondershäuserin wusste genau, wo sie ihre Schlüssel verloren hatte, fand sie dort aber schon nicht mehr, als ihr der Verlust aufgefallen und sie flott zurückgeradelt war. An der Galerie am Schlossberg hatte sie ihr Fahrrad ordnungsgemäß angeschlossen. Der Schlüssel für das Fahrradschloss befindet sich gemeinsam mit Haustür- und Wohnungsschlüssel am Schlüsselbund. Nachdem die Einkäufe erledigt waren, ging es wieder zum Fahrrad, und da hatte die Sondershäuserin ihren Schlüsselbund noch in der Hand, um das Schloss zu lösen. Der nächste Weg war dann zum Friseur in der Bebrastraße. Wie gewohnt wollte sie ihr Fahrrad anschließen, aber der Schlüsselbund war nicht mehr in der Handtasche. Sofort schwang sich die Suchende auf ihr Rad, und fuhr zur Galerie zurück, um nachzuschauen, ob ihr die Schlüssel vielleicht dort aus der Tasche gefallen seien. Umsonst.

Ein Hoffnungsschimmer keimte jedoch bei der Suchenden schnell auf, als sie sich an den TA-Anhänger erinnerte. „Ich war sofort überzeugt, dass jemand die Schlüssel gefunden und sich vielleicht an den Hinweis gehalten hat“, sagte Christine Treuse.