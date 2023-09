Tänze und Führungen im Schlosspark von Ebeleben

Eine der Sehenswürdigkeiten im Ebelebener Schlossgarten ist die Figur des Neptun an der großen Kaskade.

Ebeleben. Zum Tag des offenen Denkmals am 10. September werden unter anderem Führungen und Tänze geboten.

Zum Tag des offenen Denkmals am Sonntag, dem 10. September, heißt der Schlossparkverein Ebeleben Interessierte dazu willkommen, auf den geschichtlichen Spuren zu wandeln. Gemeinsam mit den beiden Eigentümern, dem Novalis-Diakonieverein und der Stadt Ebeleben, wird den Gästen ein toller Tag geboten, verspricht Katja Marsell vom Schlossparkverein.

Kinder wollen mit kleinem Programm erfreuen

Die Versorgung übernimmt ab 11 Uhr das geübte Team der Cafeteria im Karl-Marien-Haus. Neben Leckerem vom Grill und einem Mittagstisch (Gulasch, Rotkraut und Kartoffeln) gibt es kalte Getränke, Kaffee sowie selbst gebackenen Kuchen. Zudem soll es unter anderem noch eine Auswahl an Weinen geben.

Der Förderverein Schlosspark Ebeleben bietet um 11 und 15.30 Uhr historische Führungen an. Für 14 Uhr hat die „Historische Tanzgruppe“ des Schlossmuseums in Sondershausen einen Auftritt angekündigt. Die Kindertagesstätte „Helbespatzen“ aus Ebeleben wird um 15 Uhr mit einem kleinen Programm erfreuen, heißt es in der Ankündigung. Beide Aufführungen finden im Bereich des Karl-Marien-Haus statt.

Die Mitglieder des Vereins stehen laut Mitteilung an einem Informationsstand für Fragen zur Verfügung.

