Tag der Heimat Thüringen wird in Bad Frankenhausen gefeiert

Der Albert-Fischer-Chor Sondershausen begleitet den Tag der Heimat in Thüringen am 7. September in Bad Frankenhausen musikalisch.

Bad Frankenhausen. Der Bund der Heimatvertriebenen organisiert die zentrale Veranstaltung im September.

Der Bund der Heimatvertriebenen organisiert am 7. September einen „Zentralen Tag der Heimat in Thüringen“ und heißt dazu ab 13 Uhr in der „Rotbart Arena“ in Bad Frankenhausen willkommen. Wie Gabriele Heßner vom Verbund informiert, lautet das Leitwort „Krieg und Vertreibung – Geißeln der Menschheit“. Mit dem Albert-Fischer-Chor sowie der Sängerin Anna Ivanishko seien musikalische Höhepunkte geplant. Die Veranstaltung endet 16.30 Uhr. Eine Anmeldung wird telefonisch erbeten unter 034673 / 78 37 17.