Tankbetrug, 16-Jähriger am Steuer und ein übervolles Auto in Sondershausen

Sondershausen. In Sondershausen brachte ein mutmaßlicher Tankbetrug die Polizei auf die Fährte einer außergewöhnlichen Reisegemeinschaft. Mit dabei war auch ein 16 Jahre alter Fahrzeugführer.

Eine unglaublich klingende Geschichte erlebten am frühen Sonntagmorgen gegen 2.45 Uhr Beamte in Sondershausen. Dort wurden sie in die Erfurter Straße gerufen, weil ein Audi getankt hatte, ohne die fälligen 50 Euro zu bezahlen. Anschließend sei der Fahrer in unbekannte Richtung geflüchtet.

Die Fahndung hatte nach kurzer Zeit eine Kontrolle im Bereich der B4 / Neuheide zur Folge. Dort wurden ein Audi und ein BMW angehalten. Tatsächlich handelte es sich bei dem Audi um den mutmaßlichen Tankbetrüger.

Doch das war noch nicht alles: Im Auto befanden sich laut Polizeiangaben acht Menschen, darunter auch Kinder. Der Fahrer hatte zudem keinen Führerschein und schien unter dem Einfluss berauschender Mittel zu stehen. Ein Vortest reagierte positiv auf Cannabis. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme angeordnet.

Im BMW waren weitere fünf Menschen. Dort saß ein 16-Jähriger am Steuer und hatte ebenso keine gültige Fahrerlaubnis. Ein Bekannter der Familie kümmerte sich nun im Nachgang etappenweise um den Abtransport der Insassen. Die Halterin beider Fahrzeuge muss sich nun ebenfalls strafrechtlich verantworten.

