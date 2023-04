Wer in Bad Frankenhausen Maibaumkönig werden will, muss einen Bierkrug stemmen können.

Tanz in den Mai in Bad Frankenhausen

Bad Frankenhausen. Bunte Party am 30. April auf dem Markt

Am 30. April heißt es in Bad Frankenhausen wieder „Tanz in den Mai“. Der Karnevalsverein FKK Wipperveilchen hat für diesen Tag auf dem Marktplatz vor dem Rathaus wieder ein buntes Programm für die ganze Familie mit Hüpfburg und Malstraße auf die Beine gestellt. Beginn ist 16 Uhr. Die Versorgung der Besucher mit Gegrilltem und Getränken ist wieder bestens abgesichert. Um 19.45 Uhr setzt sich der traditionelle Fackelumzug durch die Innenstadt in Bewegung, der wieder am Marktplatz endet. Um 20.30 Uhr erfolgt der Einmarsch der Kandidaten mit dem Maibaum im Wettbewerb um den Maibaumkönig des Jahres 2023. Beginn der Wettbewerbe ist 21 Uhr. Anschließend wird der Maibaum aufgestellt und der neue Maibaumkönig eröffnet den Tanz in den Mai.