Greußen: Tanzspektakel Step up soll im Dezember stattfinden

Greußen. Der Greußener Verein für tänzerische Erziehung und Jugendförderung hat seine Tanzshow Step up in den Dezember verschoben.

Der jährliche Höhepunkt im Verein für tänzerische Erziehung und Jugendförderung ist zweifelsohne die Tanzshow Step up, die jedes Jahr am letzten Samstag im September stattfindet und in der Regel bis auf den letzten Platz ausverkauft ist. In diesem Jahr ist alles anders. Corona hat auch den Plänen der engagierten Tänzerinnen einen Strich durch die Rechnung gemacht. So habe man sich schon frühzeitig dafür entschieden, vom üblichen September-Termin abzusehen und den 12. Dezember als möglichen Veranstaltungstag zu planen. Ob zu der Tanzshow an diesem Datum eingeladen werden kann, stehe allerdings „noch in den Sternen. Wir hoffen es aber sehr“, so der Wunsch von Sarah Klein. Und damit ist sie nicht allein, denn vor allem die Kinder des Vereins wollen ihren Eltern und Großeltern natürlich zeigen, was sie gelernt haben. „Sie haben, wenn auch weniger als sonst, dafür trainiert“, betont die 29-Jährige.