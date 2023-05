Tauschbörse für Pflanzen in Bad Frankenhausen

Bad Frankenhausen. Am 13. Mai ist wieder Pflanzentauschbörse auf dem Altstädter Markt in Bad Frankenhausen

Zu einer Pflanzentauschbörse wird am Samstag, 13. Mai, in der Zeit von 14 bis 16 Uhr auf den Altstädter Markt in Bad Frankenhausen eingeladen. Einmal im Jahr organisieren Sabine und Andreas Zeidler die Tauschplattform für Gartenfreunde, die in diesem Jahr bereits zum neunten Mal stattfindet und sich unter den Einheimischen immer größer werdender Beliebtheit erfreut. Getauscht oder gern auch verschenkt werden kann alles, was Hobbygärtner an Samen, Pflanzen, Jungpflanzen, Stecklingen und Zwiebeln übrig haben und nicht wegwerfen wollen. Nebenbei werden auch Erfahrungen und Tipps getauscht oder geteilt.