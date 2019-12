Tausende Briefe und Nahrung für das Rentier

Bis Mitte der Woche sind etwa 6500 Briefe im Weihnachtsmannbüro in Himmelsberg eingetroffen, erzählt Ramona Schattney. Sie ist Mitglied des Heimatvereins Himmelsberg, der sich unter anderem um das Weihnachtsmannhaus und die Organisation und Durchführung der dort stattfindenden Veranstaltungen kümmert.

Es seien auch in diesem Jahr wieder einige Briefe dabei gewesen, die eine lange Reise hinter sich haben. So zum Beispiel von den Philippinen, aus den USA und Taiwan, zählt Ramona Schattney auf. Diese seien in der Regel in englischer Sprache verfasst und stellen für die Gehilfen des Weihnachtsmannes keine größeren Probleme dar. Und es komme bis Weihnachten täglich neue Post hinzu, manchmal würden Briefe an den Weihnachtsmann sogar noch im neuen Jahr eintreffen, berichtet Ramona Schattney aus Erfahrung.

Eines haben aber alle gemein, egal woher die Briefe kommen: „es werden immer alle Briefe beantwortet“, unterstreicht sie. Auch wenn das für nur etwa acht Leute ziemlich viel Arbeit bedeutet.

„Wir machen das sehr gern und werden es auch weiterhin tun“, sagt die Schatzmeisterin des Vereins. Die kurioseste Postsendung sei in diesem Jahr ein Paket gewesen, in dem sich Heu und trockenes Brot für die Rentiere des Weihnachtsmanns befanden.

„Da hat sich jemand richtig Gedanken gemacht“, freut sich Schattney über so viel Einfallsreichtum. Es komme aber auch vor, dass ein Teebeutel oder ein Plätzchen dem Wunschzettel beziehungsweise dem Brief an den Weihnachtsmann Anbei liegen. Bastelarbeiten und mit viel Liebe zum Detail gestaltete Karten beziehungsweise Briefe wären ebenfalls keine Seltenheit.

In Bezug auf die anstehenden Reparaturen beziehungsweise Sanierungsarbeiten habe sich hingegen noch nicht allzu viel getan. Sie sind aber notwendig, da durch undichte Stellen im Dach des Gebäudes bereits Wasser eindringt. Und erst wenn das Dach dicht ist, könne man sich um die veraltete Elektrik, die Herrichtung der oberen Etage sowie den Einbau einer Heizung kümmern. Nach ersten Schätzungen müssten für eine umfangreiche Sanierung etwa 140.000 Euro aufgebracht werden. Zum Tag der offenen Tür des Weihnachtsmannbüros, am Vorabend des ersten Advents, seien rund 280 Euro gespendet worden. Der Verein habe noch etwas dazu gelegt und 300 Euro auf das Spendenkonto eingezahlt, das von der Stadt Sondershausen unter dem Motto „Hilf dem Weihnachtsmann – Werde ein Weihnachtsretter“ eingerichtet wurde. Genaue Zahlen könne Claudia Langhammer, die Sondershäuser Kulturmanagerin, aus verwaltungstechnischen Gründen erst Anfang nächsten Jahres nennen.

„Es läuft sehr zäh an,“ verrät sie aber schon. Im neuen Jahr will man regionale Baufirmen ansprechen, die Sanierung des Weihnachtsmannbüros zum Beispiel mit Sachspenden zu unterstützen. „Wir sind da am Ball“, versicherte Claudia Langhammer.

Die Helfer vom Weihnachtsmann aus Himmelsberg wünschen jedenfalls allen ein frohes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr, so Ramona Schattney. Auch wenn es nach den Feiertagen hier etwas ruhiger wird, haben die Mitglieder des Heimatvereins doch das ganze Jahr über zu tun. So wird für das Osterfest gebastelt, eine Wanderung am 1. Mai oder im Herbst das Backhausfest organisiert, bevor sich dann in Himmelberg ab Ende November wieder alles um den Weihnachtsmann dreht.