Tausendfüßler laden zum Kinderfest in Holzthaleben

Holzthaleben. Am 24. Juni stehen die Kleinsten auf dem Sportplatz im Mittelpunkt.

Ein großes Kinderfest organisiert die integrative Kindertagesstätte „Tausendfüßler“ am Samstag, dem 24. Juni, auf dem Sportplatz in Holzthaleben. Ab 14 Uhr sind große und kleine Gäste in und rund um die Festhalle willkommen und schon um 14.45 Uhr startet das Programm der Jungen und Mädchen aus dem Kindergarten, die schon seit vielen Wochen fleißig üben und ihre Darbietungen einstudieren. Die Besucher dürfen sich dann auf der Feuerwehr-Hüpfburg vergnügen und auch die freiwillige Feuerwehr aus dem Ort hat sich angekündigt. Die Kameradinnen und Kameraden werden mit den Kindern Spiele an der Wasserspritze veranstalten und sie im Feuerwehrauto mitfahren lassen.

Auch die Familie von Steffen und Heike Kranhold aus Holzthaleben ist mit vor Ort und hat ihre Alpakas dabei. Zudem wird es einen Verkehrsparcours geben, bei dem die Teilnehmer ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen können. Wer möchte, kann sich schminken lassen oder an einer Tombola teilnehmen, bei der jedes Los gewinnt, heißt es vom Kindergarten und Förderverein. Für das leibliche Wohl ist selbstverständlich auch gesorgt, so gibt es selbst gebackenen Kuchen, Würstchen vom Grill, Zuckerwatte, Eis und natürlich auch Getränke.