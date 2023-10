Taxifahrer wegen Unterschlagung vorm Sondershäuser Gericht

Kyffhäuserkreis. Ein 36-Jähriger soll die Reisetasche eines Fahrgastes entwendet und später weggeworfen haben.

Am Sondershäuser Amtsgericht wurde jetzt ein Taxifahrer wegen Unterschlagung verurteilt. Der 36-Jährige soll einem Fahrgast das Gepäck entwendet haben. Zugetragen hatte sich die Tat bereits im September 2022. Hier soll der gelernte Bürokaufmann aus Wanfried, der zu dieser Zeit in der Personenbeförderung und im Bestattungswesen tätig war, einen Fahrgast von der Klinik in Eschwege in den Raum Sondershausen befördert haben.

Der Geschädigte war auf den Rollstuhl angewiesen und ließ sich von dem Taxifahrer bis zur Haustür bringen. In der Wohnung stellte er dann fest, dass seine Reisetasche fehlte. Ein Anruf beim Taxiunternehmen ergab nur die Auskunft, dass der Fahrer die Tasche im Eingang abgestellt habe. Der Geschädigte erstattete Anzeige. Immerhin hatten sich eine Geldbörse und ein iPhone in der Tasche befunden.

Gegen den zunächst erfolgten Strafbefehl in Höhe von 30 Tagessätzen zu 20 Euro hatte der Beschuldigte Einspruch eingelegt, so dass man sich folglich vor Gericht wiedersah. Hier konfrontierten Richter und Staatsanwaltschaft den Taxifahrer mit neuen Erkenntnissen: Denn in der Zwischenzeit konnte die Reisetasche wieder aufgefunden werden. Ein Hobbyjäger hatte Tasche mit Geldbörse und Ausweisdokumenten im Bereich Katharinenberg im Straßengraben gefunden und hatte über Umwege die Adresse des Geschädigten herausbekommen und ihn über den Fund informiert. Was fehlte war das iPhone und 80 Euro Bargeld.

Ob ihm das nicht merkwürdig vorkomme, dass ausgerechnet auf der Strecke zwischen Eschwege und seinem Wohnort die Tasche gefunden wurde, wollte das Gericht vom Angeklagten wissen. Doch der blieb bei der Beteuerung seiner Unschuld. Am Ende kam ihm das teuer zu stehen: Neben der Geldstrafe von 35 Tagessätzen á 40 Euro muss er auch für den Wertersatz in Höhe von 340 Euro aufkommen.