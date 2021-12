TAZ will in Sondershausen aus Faulschlamm Strom gewinnen

Sondershausen. Eine 2,5 Millionen Euro teure Anlage soll ab 2022 im KIärwerk Sondershausen entstehen. Der Bund gibt 500.000 Euro.

Der Klärschlamm aus dem Abwasser der Stadt Sondershausen soll bald zu Strom verarbeitet werden. Bereits im kommenden Jahr werde mit dem Bau einer Anlage zur sogenannten Zwei-Phasen-Faulung auf dem Klärwerkgelände in Berka begonnen, war von Hans-Peter Schwarzbach, dem Bereichsleiter für Abwasserwirtschaft beim Trink- und Abwasserzweckverband Helbe/Wipper (TAZ) zu erfahren. Rund 2,5 Millionen Euro koste das Vorhaben. 500.000 Euro stellt das Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit aus dem Programm „Klimaschutz im kommunalen Umfeld“ ab Januar 2022 zur Verfügung, teilte der CDU-Bundestagsabgeordnete Manfred Grund jetzt mit.

Schwarzbach hofft, noch zusätzliche Fördermittel für das Projekt, dessen Bauzeit auf zwei Jahre veranschlagt wird, vom Land Thüringen zu bekommen. „Auf jeden Fall ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um ein solches Vorhaben zu starten. Die Energiepreise sind inzwischen so hoch, dass sich auch eine derartige Millioneninvestition in eine eigene Stromproduktion lohnt.“ Die Anlage könne rund die Hälfte des für den Betrieb des Klärwerks anfallenden Bedarfs an Elektroenergie decken, so Schwarzbach. „Das geplante System funktioniert ähnlich einer Biogasanlage. Aus dem Faulschlamm werden Methan und Klärgas gelöst und in einem Stromgenerator verbrannt“, erklärt er. Bisher sei der Schlamm kompostiert worden, künftig diene er als selbst produzierter Rohstoff.

Lob bekommt der TAZ für sein Vorhaben auch aus dem Bundesumweltministerium: Anlagen mit einer Schlammfaulung benötigten wesentlich geringere Energiemengen. Die Zwei-Phasen-Faulung bewirke zudem, dass der Reaktor viel kleiner bemessen werde als bei herkömmlichen Anlagen mit der sogenannten Faulturmtechnologie. Zudem würden durch die Eigenstromerzeugung aus dem Faulgas Kohlendioxidemissionen eingespart.