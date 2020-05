Eine Wasserblase und ein mobiles Wasserfass/-bassin zusätzlich zum bereits im vergangenen Jahr in Betrieb genommenen Wassertank hat das THW erworben. Damit ist die mobile Wasserkapazität für Einsätze auf 15.000 Liter angewachsen.

Technisches Hilfswerk in Sondershausen mit neuer Technik

Eine Wasserblase und ein mobiles Wasserfass gehören zu den Neuanschaffungen des Ortsverbands des Technischen Hilfswerks in Sondershausen und dessen Helfervereins. Damit sei die Schutzausrüstung noch einmal erweitert worden und mit dem zusätzlich im vergangenen Jahr in Betrieb genommenen Wassertank sei die mobile Wasserkapazität für Einsätze auf jetzt 15.000 Liter angewachsen. Das würde ungefähr der Kapazität von drei bis vier Tanklöschfahrzeugen entsprechen. Das teilten das Technische Hilfswerk und der Helferverein mit.

Die Einsatzgebiete für die mobile Wasserreserve seien vielfältig. Die Feuerwehren können bei größeren Bränden als Löschwasserreserve unterstützt werden, gerade auch dort, wo die Wasserversorgung nicht durch Hydranten oder Löschteiche sichergestellt ist. In Zeiten akuter Wald- und Feldbrandgefahr könne damit weitere wertvolle Unterstützung geleistet werden. Schlussendlich könne bei Bedarf sogar Unterstützung bei der Bewässerung der lebensnotwendigen Neupflanzungen in den heimischen Wäldern realisiert werden. „Die Einsatzgebiete sind gerade in diesen seit Jahren zu trockenen Zeiten nahezu unerschöpflich. Gemäß unserem Motto ‘Helfen ist unsere Leidenschaft’ möchten wir auch mit dieser Anschaffung unseren Beitrag als Helfer vor Ort leisten“, erklären Michael Hannig vom Ortsverband des Technischen Hilfswerk und Tobias Schneegans vom Verein der Helfer des Technischen Hilfswerks.