Teichen fehlt Wasser

Im Hammateich steht nur noch eine Pfütze. Auch der Pfaffenteich ist leer. Die trockenen Sommer der zurückliegenden Jahre haben einige der Gewässer rund um Sondershausen bis über die Neige ausgelaugt. Dass der Hammateich, über den die Sondershäuser früher sommers gondelten und im Winter schlitterten, einmal fast versiegt war, hat Uwe Koch nicht mal aus Erzählungen gehört. In den 20 Jahren seit er das Restaurant am Teichufer als Wirt führt, war jedenfalls das Gewässer nie so leer wie jetzt, versichert er. Ernste Sorgen um die Zukunft des Teiches macht sich Koch vor allem, weil er keine Anzeichen mehr sieht, dass die drei oder vier Quellen am fast freiliegenden Grund wenigstens noch ein paar Tropfen Wasser liefern. „Zum letzten Mal habe ich 2018 im Winter beobachtet, dass sie noch aktiv sind. Sie waren an dunklen Stellen in der Eisschicht zu erkennen.“ Seitdem gab es laut Koch keine Anzeichen mehr.

Der Angelverein Sondershausen sah sich Anfang Dezember genötigt, abzufischen, um die letzten Fische zu retten. Aber auch das gestaltete sich schwierig, weil selbst an den tiefsten Stellen, das Wasser nur noch 40 Zentimeter hoch stand. Ein Fischnetz konnte man kaum durchziehen, hatte Klaus Schulz vom Angelverein damals berichtet. Die Notversorgung für den Hammateich musste abgeschaltet werden Eine Chance, sich zu erholen, haben die darbenden Teiches vielleicht nur noch, wenn es bald mal wochenlang schüttet. Das Wasser von oben genügt aber nur dann, wenn es ausreicht, auch die natürlichen Speicher im Untergrund wieder neu aufzufüllen. Dort sind die Pegel ebenfalls so weit abgesunken, dass sie nicht mehr genug Nass liefern, um die Gewässer auf Dauer zu füllen. Selbst die Notrettung für den Hammateich über eine Druckleitung aus der Quelle der Klinge am Sportplatz im Hammatal musste erfolglos abgebrochen werden, weil das Wasser aus der Tiefe fehlt. Vor vier Jahren hatte der Trink- und Abwasserzweckverband Helbe-Wipper die Pipeline legen lassen, um den bereits gefährdeten Teich dauerhaft mit Zufluss zu versorgen. Jetzt süffelte die Pumpe den Quell selbst fast leer und der Hammateich fiel trotzdem beinahe trocken. Seit acht Wochen nun ruht die Pumpe. Bürgermeister Steffen Grimm (pl) hatte sich wegen der Problematik des leeren Teiches bereits an das Umweltministerium gewendet. Der Hammateich ist Eigentum des Freistaats Thüringen. Weil aber ein Teich, der kein Wasser mehr führt, aus Sicht des Landes auch kein größeres Problem darstelle, habe das Ministerium lediglich empfohlen, eine neue Pumpe zu besorgen. Ein Antrag auf Lottomittel könne das nötige Geld dafür bringen, fasste Grimm den Schriftverkehr mit dem Umweltministerium zusammen. Doch selbst wenn die Mittel fließen, ist der Wassernachschub aus der Quelle damit noch nicht wieder aufgefrischt. Auch beim großen Parkteich sei es derzeit keine Lösung in Sicht, die immer wieder auftretenden Probleme mit dem Zufluss aus der Mühlwipper zu lösen. Der künstliche Wipper-Ableger fiel während des Sommers mehrfach komplett trocken. Auch hier ist die Stadt nicht Eigentümer, sondern die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten. Im Sommer waren tausende Fische verendet, weil kein Frischwasser nachgelaufen und der Sauerstoffgehalt im Teich extrem abgesunken war. Der Angelverein und die Sondershäuser Feuerwehren hatten sich über Stunden bemüht, den Teich abzufischen, um wenigstens einige der Fische vor dem Ersticken zu bewahren. Mit ihren Löschwasserpumpen hatten die Feuerwehrleute das Wasser im Teich umgewälzt, der Effekt hielt aber nicht lange an. Mehr Regen sei wohl auch hier das einzige, das helfen könne, so Grimm. Stich-Wort