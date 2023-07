Teichfest mit Bootsrennen und Hoheitsbesuch

Heldrungen. Das traditionelle Teichfest des Anglervereins Heldrungen zog Samstagnachmittag wieder viele Besucher an.

An die malerische Fischweide hatte am Wochenende der Anglerverein Heldrungen zu seinem traditionellen Teichfest eingeladen. Gekommen waren nicht nur verschiedene Hoheiten aus der Region, die wie Fliederprinzessin Rebecca II. aus Bad Frankenhausen (im linken Bild) einen Ausflug aufs Wasser wagten. Zuvor fand das Badewannenrennen mit verschiedenen selbst gebauten Wassergefährten statt. Die Besucher erwartete zudem ein kleiner Rummel mit Kinder- und Kettenkarussell und verschiedene Los- und Schießbuden. Am Stand des Landesanglerverbands konnten sich die jüngeren Gäste im Planschbecken am Angeln üben. Daran versuchte sich auch der siebenjährige Karl unter Anleitung von Horst Englert aus Erfurt (Bild rechts unten).

Eine Runde Kettenkarussell fahren. Foto: Andrea Hellmann