Telefonische Beratung zur Berufsorientierung

Kyffhäuserkreis. Die Agentur für Arbeit bietet einen Telefonsprechtag für Erwachsene an.

Einen Telefonsprechtag bietet die Berufsberatung der Agentur für Arbeit Thüringen Nord am Donnerstag, dem 2. März, an. In der Zeit von 9 bis 18 Uhr könnten Erwachsene über berufliche Orientierung sprechen. Anlass dafür seien stetige Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt. Strukturwandel, Energiewende, Digitalisierung und Demografie bewirkten, dass Beschäftigte Neues lernen müssen. Neue Berufe entstehen, nicht mehr nachgefragte Berufsbilder verschwänden vom Markt. Orientierung und Weiterentwicklung seien im gesamten Erwerbsleben von Bedeutung. Mit einer professionellen Berufsberatung wolle die Agentur Interessierte dabei begleiten und unterstützen.

Telefon: 0361/ 3022 222