Tempo 30 im Ortsteil Seega

Seega. Das Ordnungsamt der Gemeinde Kyffhäuserland informiert über Geschwindigkeitsbegrenzung.

Das Ordnungsamt der Gemeinde Kyffhäuserland informierte, dass ab dem 2. Mai die Regelungen zur Einrichtung einer Tempo-30-Zone in Bereichen des Ortsteils Seega in Kraft treten. Dies betreffe die Straßen Zur Arnsburg, Untergasse, Dorfgraben, Hirtenstraße, Am Berg, Hammerstadtstraße, Papiermühlenweg, Breiter Platz sowie Hohmansgasse. In diesem Bereich gelte dann auch an Kreuzungen und Einmündungen die Regel rechts vor links.