Temposünder - Betrügerische Bettler - Kleinerer Brand

Das sind die Meldungen der Polizei für Sondershausen, Bad Frankenhausen und den gesamten Kyffhäuserkreis.

Temposünder in Sondershausen gestoppt

Am Freitag zwischen 11:15 und 11:45 Uhr wurde eine Geschwindigkeitskontrolle in der Hospitalstraße in Sondershausen in Höhe des Krankenhauses durchgeführt. Erlaubt sind dort 30 km/h. Insgesamt waren 4 Fahrer zu schnell und wurden verwarnt. Der Schnellste war mit 51 km/h, nach Abzug der Toleranz, unterwegs.

Paketzusteller baut Unfall in Sondershausen

Nach dem Zustellen eines Paketes am 26. März gegen 18:15 Uhr in der Hospitalstraße in Sondershausen parkte der Fahrer an einem Gefälle. Beim Wiedereinsteigen setzte sich das Fahrzeug in Bewegung, rollte rückwärts und stieß gegen einen Erdhang. Das Fahrzeug war beim Abstellen nicht ausreichend gegen das Wegrollen gesichert worden. Schaden am Mercedes Vito: 2000 Euro.

Poller in Sondershausen umgefahren

Ein Paketdienst-Fahrer fuhr am Freitag gegen 14:20 gegen einen Poller in der Borntalstraße in Sondershausen. Der Poller brach ab. Die Schadenshöhe am Mercedes Vito ist derzeit nicht bekannt.

Gelbe Tonne brennt in Bad Frankenhausen

Am Tischplatt brannte in Bad Frankenhausen am Sonnabend gegen 23:50 Uhr ein gelber Rollcontainer (grüner Punkt). Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.

Betrügerische Bettler in Ebeleben

In der Sondershäuser Straße in Ebeleben versuchten zwei Bettlerinnen Geld, angeblich für Behinderte und Taubstumme, zu sammeln. Wer Angaben zu den Frauen machen kann oder Geld gespendet hat, kann sich bei der Polizei melden.

