Tenortrio Fellas gibt Weihnachtskonzert in Sondershausen

Sondershausen. In der Adventszeit ist das beliebte Tenortrio auch in Sondershausen zu einem Konzert zu erleben. Die Karten sind ab jetzt erhältlich.

Die Adventszeit in Nordthüringen hält seit einigen Jahren für die Freunde guter Vokalmusik einen musikalischen Leckerbissen bereit. Die festlich-besinnlichen Konzerte des Tenortrios Fellas gehören längst zum guten Ton der Vorweihnacht.

Mit einer Serie von fünf Konzerten warten die drei Sänger im Dezember auf und versprechen, neben ihren „Klassikern“ auch wieder neu einstudierte Lieder im Programm zu präsentierten. „In diesem Jahr haben wir aufregende Neuerungen hinzugefügt, darunter Adeles ’Go easy on me, baby’. Zusätzlich werden die bezaubernden Melodien von Frederic Chopin ‘In mir klingt ein Lied’ zu hören sein und einige meiner Lieblingsstücke werden erklingen“, schwärmt Marvin Scott vom 2023-er Programm. Seine beiden Nordhäuser Ex-Kollegen David Johnson und David Preiß reisen zu den Konzerten aus Süddeutschland an. In gewohnt professioneller Weise werden die drei Tenöre dabei am Piano von Rozalina Gencheva begleitet und auch die festliche Bühnendekoration wird bei der Firma „Wohnart“ wieder in bewährten Händen liegen. Sie könnten es kaum noch erwarten, sagt Marvin Scott, die Konzertserie zu starten und dabei in den Klubhäusern in Nordhausen und Sondershausen die hervorragende Akustik zu genießen, die von Kevin Dankwart tontechnisch herausgekitzelt und perfekt illuminiert wird. Die Fellas erwarten ihr Publikum an den Samstagen 2. und 16. Dezember, um 18 Uhr, im Jugendclubhaus Nordhausen und am Sonntag, 17. Dezember, um 15 Uhr im Klubhaus Stocksen in Sondershausen. Tickets sind bei den Stadtinformationen erhältlich. Zusätzlich werden Konzerte am 4. Dezember in Gernrode um 18 Uhr und am 9. Dezember in Mackenrode angeboten.