Termine zur Blutspende im Kyffhäuserkreis

Das Institut für Transfusionsmedizin Suhl bittet im Januar wieder zur Blutspende im Kyffhäuserkreis. Am Mittwoch, 6. Januar, sind die Mitarbeiter in Oberbösa in der Gemeindeschenke von 16.30 bis 19 Uhr anzutreffen. Am Freitag, 15. Januar, ist ein Termin in Artern im Stadion am Schwimmbad, von 16 bis 19 Uhr, am Montag, 18. Januar, in der Gemeindestube in Etzleben, auch von 16 bis 19 Uhr. Am 22. Januar kann in der Mehrzweckhalle Oldisleben von 16.30 bis 19 Uhr gespendet werden.