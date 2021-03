Terminezur Blutspende

Roswitha Bracht aus Meilitz ist seit über 30 Jahren Blutspenderin und lässt sich mindestens alle Vierteljahre Blut abzapfen. Am Dienstag (16.06.2020) spendete sie beim mobilen Blutspendedienst des Instituts für Transfusionsmedizin Suhl in einem Kindergarten in Gera Lusan.

Kyffhäuserkreis. Das Institut für Transfusionsmedizin Suhl bietet im April fünf Blutspendetermine im Kyffhäuserkreis an.

Das Institut für Transfusionsmedizin Suhl bietet auch im Monat April Blutspendetermine an. Die Mitarbeiter des Instituts sind am 14. April in der Gemeindeschenke in Oberbösa von 16.30 bis 19 Uhr. Am 16. April gibt es einen Termin in Artern, Stadion am Schwimmbad, 16 bis 19 Uhr.

Zwei Tage später, am 16. April, kann in Oldislebens Mehrzwecksaal, 16.30 und bis 19 Uhr, gespendet werden und in Etzleben am 26. April in der Gemeindestube zwischen 16 und 19 Uhr und in Bad Frankenhausen am 29. April von 15.30 bis 19 Uhr im Kinder- und Jugendzentrum Domizil.