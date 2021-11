Testcenter jetzt am Wippertor in Sondershausen

Sondershausen. Der Sondershäuser Bildungsverein bietet regelmäßig Schnelltests an.

Ein neues Corona-Testcenter in der Innenstadt von Sondershausen hat der Sondershäuser Bildungsverein in der ehemaligen Apotheke am Wippertor 1a eingerichtet. Mitarbeiter des Vereins bieten dort jeden Mittwoch, Donnerstag und Freitag von 10 bis 12 Uhr, sowie Mittwoch und Freitag von 13 bis 14 Uhr Schnelltests an. Das teilt der Vorstand des Bildungsvereins mit.

Für das Personal, die Auszubildenden und Kunden an seinen vier Standorten hat der Verein bereits im April ein internes Testcenter in Berka aufgebaut. Dort fanden ab 3. Mai auch Tests für Besucher statt. Nach erneuter Gesundheitsamt-Anfrage zog das Testcenter nun in die Innenstadt Sondershausens um.