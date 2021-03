Testmobil im Kyffhäuserkreis schon drei Wochen im Einsatz

Kyffhäuserkreis. 25 Neuinfektionen in den vergangenen 24 Stunden meldet das Landratsamt des Kyffhäuserkreises.

Das Landratsamt meldete am Sonntag 25 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus in den vergangenen 24 Stunden. Die Gesamtzahl der seit Beginn der Pandemie Infizierten erhöht sich auf 2636. Die Zahl der wieder Genesenen liegt bei insgesamt 2280, das sind 23 mehr als am Samstag. Zudem wurde informiert, dass das mobile Abstrichzentrum die dritte Woche in Folge im Einsatz war. Bei den Abstrichen im Testmobil sowie im stationären Abstrichzentrum in Bad Frankenhausen, wurden in der vergangenen Woche insgesamt 375 Abstriche gemacht. 14 davon seien positiv gewesen.