Teurer Audi A7 auf mysteriöse Art und Weise in Greußen gestohlen

Greußen. Der Wert des entwendeten Fahrzeugs wird auf mehrere Zehntausend Euro beziffert.

In der Nacht von Freitag, ca. 18 Uhr, zu Samstag, ca. 7.30 Uhr, verschwand laut Polizei im Steingraben in Greußen ein schwarzer Audi A7 Sportback auf mysteriöse Art. Durch den oder die unbekannten Täter wurde der geparkte Audi in bislang unbekannter Art und Weise entwendet. Am Fahrzeug waren die amtlichen Kennzeichen "SDH-BA 7" angebracht. Der Wert des entwendeten Fahrzeugs wird auf mehrere Zehntausend Euro beziffert.

Personen, welche sachdienliche Angaben zum Sachverhalt oder zum Verbleib des Fahrzeugs machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen

Zwei Feuerwehreinsätze - Auto erfasst Radfahrer mit Spiegel

Bergbad in Sondershausen überall beschmiert: Polizei sperrt zeitweise Bad