Thalebraer Kreuz erhält neue Glitzerstreifen

Fahrbahnmarkierungen am Knoten der Bundesstraße 4 mit zwei Ortsverbindungen zwischen Sondershausen und Ebeleben wurden erneuert.

Ralf Koch, Steffen Wilk und Nico Kühnemund (von links) von der Firma S+B Signal- und Beleuchtungstechnik aus Erfurt erneuern am Dienstagvormittag die Fahrbahnmarkierungen am Thalebraer Kreuz .auf der Bundesstraße 4 zwischen Sondershausen und Ebeleben. Sie bringen die weißen Streifen aus Heißplastik auf die Bitumendecke auf. Anschließend wird das noch weiche Material mit lichtreflektierenden Partikeln bestreut. Für die Erneuerung wurden der Kreuzungsbereich jeweils nur spurweise an den Stellen abgesperrt, an denen die Männer gerade arbeiteten. Schon am Dienstagnachmittag war die neue Markierung fertig. tig