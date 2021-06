Theaterkasse Nordhausen öffnet wieder

Theater in Nordhausen

Nordhausen. Der Umtausch und Vorverkauf von Karten in Nordhausen ist wieder möglich.

Die Theaterkasse ist wieder geöffnet. Dort können auch die Karten von den abgesagten Schlossfestspielen in Sondershausen 2020 umgetauscht werden, aber auch Karten für die neue Festspielsaison erworben werden. Dienstag bis Freitag von 10 bis 18.30 Uhr sowie am Samstag von 16 bis 18.30 Uhr ist die Vorverkaufskasse wieder erreichbar. In den Räumen der Vorverkaufskasse ist das Tragen einer medizinischen Maske oder einer FFP2-Maske Pflicht.