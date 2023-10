Therme-Umbau in Bad Frankenhausen mit Kredit

Bad Frankenhausen. Bad Frankenhausen reicht Förderanträge für ihr Großbauprojekt mit Schwimmhallenbau ein. Baubeginn voraussichtlich Mitte 2024

Wer investieren will und dafür Fördermittel braucht, muss erfinderisch sein und rechnen können. Denn in Zeiten knapper Kassen ist man schnell mal übergangen oder der Fördertopf ist leer. Das sollte aus Sicht der Stadt Bad Frankenhausen möglichst nicht passieren, die die seit Jahren geplante Modernisierung und Erweiterung der Kyffhäuser-Therme nun endlich in Angriff nehmen will.

Der Baubeginn steht zwar noch in den Sternen. Hinsichtlich der einzureichenden Fördermittelanträge befindet sich die Kurstadt aber auf der Zielgeraden: „Bis 30. Oktober muss der Antrag eingereicht sein“, sagt Bürgermeister Matthias Strejc (SPD) am Montag auf Nachfrage. Vorangegangen waren Gespräche mit der Thüringer Aufbaubank und dem Thüringer Wirtschaftsministerium, aber auch mit der Kommunalaufsicht. Zehn Millionen Euro stehen in Aussicht und das Stadtoberhaupt gibt sich zuversichtlich, die beantragten 90 Prozent auch bewilligt zu bekommen.

Mündliche Zusicherung des Kultusministeriums

Der gleichzeitig geplante Schwimmhallenneubau schlägt mit 9,3 Millionen Euro (netto) zu Buche. Seit dem Frühjahr hat die Stadt eine mündliche Zusicherung über drei Millionen Euro des Thüringer Kultusministeriums. Weitere 2,5 Millionen sollen aus dem Bundesprogramm Sportstättensanierung kommen. Hier fällt die Entscheidung am Jahresende. Um die Aufmerksamkeit der Bundespolitik auf das Anliegen der Kurstadt zu lenken, ließ die Stadt in der Therme ein Video produzieren, das dem Förderantrag beigelegt wird und die Mitglieder des Haushaltsausschusses emotional packen soll.

„Darin schildern Schulkinder, warum der Neubau für den Schwimmunterricht so wichtig ist“, erzählt der Bürgermeister. Bislang wird der Therapiebereich der Therme für den Schwimmunterricht genutzt.

Aber auch Fachplaner und Wirtschaftsprüfer sind inzwischen fleißig am Planen und Rechnen. Denn um das Großbauprojekt stemmen zu können, kommt die Stadt um eine Neuverschuldung nicht umhin: Sieben Millionen Euro Eigenanteil sind zu finanzieren. Und dies angesichts höherer Kosten für Energie und Personal sowie einer gestiegenen Kreisumlage. Da muss auch das Bauvorhaben selbst Federn lassen. Von 2,5 Millionen Euro Einsparungen ist die Rede. „Ein ziemlicher Brocken“, räumt auch der Bürgermeister ein.

Als Kredit wird laut Strejc nach Rücksprache mit der Kommunalaufsicht ein so genannter „rentierlicher Kredit“ ins Auge gefasst, also ein Kredit, um damit Geld zu verdienen beziehungsweise einzusparen. „Rentierlich deswegen, weil die Kur GmbH keinen Zuschuss mehr braucht, weil sie selbst Gewinn macht“, erläutert der Bürgermeister.

Zusätzliche Gelder werden in die Kasse gespült

Diese Zeit sieht das Stadtoberhaupt in nicht mehr all zu weiter Ferne: Wenn der Therme-Hotelneubau, das neue Ferienresort „Salzgut“, der touristisch erschlossene schiefe Turm und die neu erstrahlende Kyffhäuser-Therme Urlauber und Besucher aus Nah und Fern wie ein Magnet in die Kurstadt ziehen und sich zu den Mehreinnahmen aus dem Tourismusgeschäft der Sonderlastenausgleich des Landes für Kurorte erhöht und die Anhebung des Kurbeitrags von 2,50 auf 3 Euro im Jahr 2025 weitere zusätzliche Gelder in die Kasse spült, sieht die Rechnung 365.000 Euro Gewinn für die Kur GmbH vor, statt eine Million Euro Zuschuss der Stadt. „Der Wirtschaftsprüfer hat hin- und hergerechnet. Die Aufbaubank kommt zu einem ähnlichen Ergebnis“, weiß der Bürgermeister seine Aussagen bestätigt von neutraler Sachkompetenz.

Ein- bis anderthalb Jahre sind für das Projekt veranschlagt

Zur Ehrlichkeit gehöre neben dem 7-Millionen-Euro-Kredit für investive Maßnahmen aber auch ein Betriebsmittelkredit der Kur GmbH für auflaufende Personal- und Betriebskosten in Höhe von 2 bis 2,5 Millionen Euro zur Überbrückung der Bauzeit, um ohne Zuschuss der Stadt auszukommen, räumt der Bürgermeister ein. Ein- bis anderthalb Jahre sind für den Therme-Umbau veranschlagt.

Mit einem Baubeginn rechnet Strejc angesichts des umfangreichen Vorbereitungsprozesses mit Behördengenehmigungen und europaweiter Ausschreibung nicht vor Juli 2024. „Vielleicht lassen sich vor der endgültigen Fertigstellung auch schon Teilbereiche freigeben, das ist dann aber Sache der Fachplaner“, so Strejc.