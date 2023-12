Thüringen stellt vor Weihnachten Masterplan vor

Kyffhäuserkreis Am 19. Dezember wird in Erfurt erstmals über den Aufwand für eine mögliche Reaktivierung von Kyffhäuser- und Unstrutbahn gesprochen.

Das Warten hat ein Ende: Am 19. Dezember werden im Erfurter Comcenter Brühl die langersehnten Ergebnisse zu bestehenden, aber derzeit größtenteils ungenutzten Bahnstrecken vorgestellt. Auf diese Kosten-Nutzen-Analyse warteten im Kyffhäuserkreis etliche Streckenretter und Bahnbefürworter von Unstrut- sowie Kyffhäuserbahn. Der Freistaat möchte im Zuge der Mobilitätswende mehr Verkehr von der Straße auf die Schiene bringen. In diesem Zuge steht die potenzielle Reaktivierung von acht Bahnstrecken im Raum.

Dresdner Ingenieure begutachteten Strecken

Bei einem Auftaktgespräch zur Streckenreaktivierung im November 2022 in Voigtstedt bei Artern kündigte Susanna Karawanskij (Linke), Chefin des Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft (TMIL), an, dass die Analysen und Handlungsempfehlungen der Gutachter zur Streckenreaktivierung schon im Sommer beziehungsweise im Herbst diesen Jahres der Öffentlichkeit vorgestellt werden sollten. Ob und wann überhaupt wieder Züge Personen via Schienennetz befördern oder Güter transportieren, wird am 19. Dezember noch nicht schlussendlich beantwortet. Die Veranstaltung sei eher als Anstoß für eine politische Diskussion zu sehen, sagte Sprecherin Konstanze Gerling-Zedler. Durch ingenieurtechnische Untersuchungen wurden die Potenziale der theoretisch reaktivierbaren Bahnstrecken aufgearbeitet, bewertet und Handlungsempfehlungen für den Masterplan „Schieneninfrastruktur 2030“ ans Land abgegeben. Diese Expertenempfehlungen bewertete das Land nun seinerseits, so die Sprecherin weiter.

Ingenieure der vci VerkehrsConsult Ingenieurgesellschaft mbH, eines Büros mit Sitz in Dresden, sahen sich laut Ministerium die bestehenden Potenziale für Güter- und Schienenpersonennahverkehr getrennt an und bezifferten den Aufwand, um die einzelnen Streckenabschnitte reaktivieren zu können. Die beiden den Kyffhäuserkreis betreffenden Bahnverbindungen sind zwar noch nicht zurückgebaut, weisen allerdings unterschiedliches Nutzerklientel und ähnliche Probleme auf. Beispiel Kyffhäuserbahn: An einer Reaktivierung hätte auch die Bundeswehr Interesse. Im Zuge einer Reaktivierung, hieß es dazu auf Nachfrage beim Bundesverteidigungsministerium in der Vergangenheit, „würde sich die Bundeswehr mit den durch sie begründeten Mehrkosten des Gesamtprojektes beteiligen“. Problemkind der Strecke ist allen voran die marode Bahnbrücke bei Bretleben.

Bei der Unstrutbahn sehen Befürworter neben touristischem Verkehr auch Potenziale für Schülerverkehr und Gütertransport - insbesondere durch Anbindung bis nach Artern und Anschluss an die bestehende Verbindung nach Naumburg. Seit Jahren bestellt die Interessengemeinschaft (IG) Unstrutbahn Sonderzüge auf der Strecke. IG-Mitglied Christiane Kaebel aus Wiehe rief im Herbst sogar eine Petition zur Rettung der Unstrutbahn ins Leben. Am 29. Februar darf sie ihr Anliegen offiziell vor dem Petitionsausschuss des Landes vortragen.

Interessierte, die an der Präsentation des Masterplans ab 15.30 Uhr teilnehmen wollen, können sich beim TMIL unter der Mailadresse presse@tmil.thueringen.de anmelden. Einen Livestream von der Veranstaltung wird es laut Ministeriumssprecherin nicht geben, aber die Ergebnisse der Experten sollen zeitnah ins Internet auf der Ministeriumsseite eingestellt werden.